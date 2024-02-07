Война за акции: чем обернется спор Генпрокуратуры и ЧЭМК

Новость о фактически запущенном процессе национализации ряда заводов промышленной группы ЧЭМК стала неожиданностью не только для коллективов предприятия в Свердловской и Челябинской области, но и для многих представителей властных и промышленных кругов.
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