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Секс втроем, зависимости и номинация на «Оскар» в 62. Как Деми Мур возродила карьеру несмотря на неудачи в личной жизни и депрессию

Секс втроем, зависимости и номинация на «Оскар» в 62. Как Деми Мур возродила карьеру несмотря на неудачи в личной жизни и депрессию

В 1990-х годах Деми Мур была звездой первой величины и самой высокооплачиваемой голливудской актрисой, но к началу 2010-х уже практически перестала сниматься в крупных проектах и считалась в Голливуде эдакой сбитой летчицей, которую помнят лишь за былые заслуги и браки с Брюсом Уиллисом и Эштоном Кутчером.

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