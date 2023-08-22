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Вертикальный взлет Боинга 777X. Пилот показал маневр истребителя на тяжелом лайнере: видео

Вертикальный взлет Боинга 777X. Пилот показал маневр истребителя на тяжелом лайнере: видео

Предпродажная демонстрация перспективного Боинга 777X на частном авиасалоне быстро набрала миллионы просмотров в сети.

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Комментарии
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HotRS
Конструкция разная. Пассажирские не рассчитаны на такие нагрузки.
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10 час.
Тимон
А как посмотреть видео, где ссылка на Источник, подскажите, пожалуйста!
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9 час.
HotRS
Просто кликнуть по видео. Можно прямо здесь.  https://youtu.be/dILLt0oeQv0
Boeing 777X showing its take-off and thrust capabilities🔥 #aviation #travelhacks #airplane
YouTube
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1 час.

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