Вертикальный взлет Боинга 777X. Пилот показал маневр истребителя на тяжелом лайнере: видео

TRENDYMENАвто-мотоПодписатьсяВертикальный взлет Боинга 777X. Пилот показал маневр истребителя на тяжелом лайнере: видеоПредпродажная демонстрация перспективного Боинга 777X на частном авиасалоне быстро набрала миллионы просмотров в сети.Вернуться к статьеКомментарииПоказать предыдущие комментарииHotRSКонструкция разная. Пассажирские не рассчитаны на такие нагрузки.Ответить10 час.ТимонА как посмотреть видео, где ссылка на Источник, подскажите, пожалуйста!Ответить9 час.HotRSПросто кликнуть по видео. Можно прямо здесь. https://youtu.be/dILLt0oeQv0Boeing 777X showing its take-off and thrust capabilities🔥 #aviation #travelhacks #airplaneYouTubeОтветить1 час.
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