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Ушаков: разговор Путина и Трампа носил конфиденциальный характер

Ушаков: разговор Путина и Трампа носил конфиденциальный характер

Разговор президента Владимира Путина и Дональда Трампа носил конфиденциальный характер, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

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