"Лиза Алерт": при поиске Усольцевых были найдены интересные артефакты

На месте исчезновения семьи Усольцевых в Красноярском крае обнаружены интересные артефакты. Об этом ТАСС рассказал руководитель поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Григорий Сергеев.
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