Как увидеть Москву с необычного ракурса и посмотреть на парад судов

В Москве в последние годы созданы все условия для развития такого вида отдыха, как речные прогулки на теплоходах: отремонтированы речные вокзалы, благоустроены набережные, появляются новые виды речного транспорта и маршруты.
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