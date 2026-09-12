CBS Tried To Turn A '70s Comedy Movie Franchise Into A Sitcom With Corey Feldman

Not even Corey Feldman could turn this TV remake of a classic '70s movie into a long-running series. Then again, he was only seven at the time.
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