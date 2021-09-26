Украина готова: она ждет сигнала от Вашингтона

Верховная рада Украины начала рассмотрение проекта государственного бюджета на 2022 год. Украинская власть рассчитывает в следующем году на: — рост реального ВВП в 3,8% (в нынешнем году рассчитывала на 4,6%, но вряд ли будет и три процента); — замедление инфляции до 6,2% (в нынешнем году расчет был на 7,3%, но, вероятно, выйдет до десяти процентов); — доходы государственного бюджета в объеме 1,27 триллиона гривен, или 44,3 миллиарда долларов (для сравнения: предварительный план доходов бюджета Москвы на 2021 год — 39,4 миллиарда долларов); — расходы — 1,44 триллиона гривен, или 50 миллиардов долларов.