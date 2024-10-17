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Зеленский выставил новое требование странам НАТО

Зеленский выставил новое требование странам НАТО

Главарь киевского режима заявил, что западные страны должны отправить свои войска на Украину.Глава Украины уже не стесняясь в открытую требует войска от стран НАТО.

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