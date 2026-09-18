"Украинометр" и демографический коллапс: Потап осадил Скрипку за травлю "неправильных" беженцев

Рэпер Потап (Алексей Потапенко) в соцсетях с иронией отреагировал на высказывание лидера группы "Вопли Видоплясова" Олега Скрипки, который назвал уехавших за рубеж соотечественников "меньшими украинцами" по сравнению с теми, кто остался в стране .