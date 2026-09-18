НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

NewsOne

92 подписчика

"Украинометр" и демографический коллапс: Потап осадил Скрипку за травлю "неправильных" беженцев

"Украинометр" и демографический коллапс: Потап осадил Скрипку за травлю "неправильных" беженцев

Рэпер Потап (Алексей Потапенко) в соцсетях с иронией отреагировал на высказывание лидера группы "Вопли Видоплясова" Олега Скрипки, который назвал уехавших за рубеж соотечественников "меньшими украинцами" по сравнению с теми, кто остался в стране .

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым