Автор: Михаил Родионов США «расчехлили» ракеты и снова ударили по Ирану, заявив, что больше не заинтересованы в переговорах с Тегераном — все это на руку России, считают источники.
А это уже интересно. В Кремле потирают руки: Трамп сделал России щедрый подарок, но так ничего и не понял
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Игорь Максаков
Двух человек убрать на производство, пусть поработают один бухгалтером, а другая кассиром, может что-то поможет им поднять личную квалификацию??? А то смехота одна!
Ответить
4 н.
Taurus Zmei
Я говорю не про грамотность, а правильность, в основе которой должна быть советская система планирования с учётом ошибок, а сейчас гарвардские "умники" заправляют. Хотя пока энергоресурсы и деньги в руках частника так и будет
Ответить
4 н.
Игорь Максаков
Я тоже такого мнения. Грамотность она тоже разная бывает, я не так выразился, они могут быть грамотными, но их грамотность направлена не в то русло.
Ответить
4 н.
Свежие комментарии