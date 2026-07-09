А это уже интересно. В Кремле потирают руки: Трамп сделал России щедрый подарок, но так ничего и не понял

Игорь Максаков Двух человек убрать на производство, пусть поработают один бухгалтером, а другая кассиром, может что-то поможет им поднять личную квалификацию??? А то смехота одна!

Taurus Zmei Я говорю не про грамотность, а правильность, в основе которой должна быть советская система планирования с учётом ошибок, а сейчас гарвардские "умники" заправляют. Хотя пока энергоресурсы и деньги в руках частника так и будет