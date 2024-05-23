Мэр Воронежа внезапно меняет место работы

Глава администрации Воронежа Вадим Кстенин, возглавляющий город с 2018 года, покидает свой пост без каких-либо видимых причин, без претензий к его работе как со стороны губернатора, так и со стороны силовиков, и без каких-либо объяснений.
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