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Воронежские новости

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Мэр Воронежа внезапно меняет место работы

Мэр Воронежа внезапно меняет место работы

Глава администрации Воронежа Вадим Кстенин, возглавляющий город с 2018 года, покидает свой пост без каких-либо видимых причин, без претензий к его работе как со стороны губернатора, так и со стороны силовиков, и без каких-либо объяснений.

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