EID: Вирус H5N1 научился распространяться между разными видами

Ученые из Калифорнийского университета в Дэвисе обнаружили, что высокопатогенный вирус птичьего гриппа H5N1 получил способность распространяться среди млекопитающих и морских птиц, представляя угрозу для дикой природы.
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