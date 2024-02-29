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EID: Вирус H5N1 научился распространяться между разными видами

EID: Вирус H5N1 научился распространяться между разными видами

Ученые из Калифорнийского университета в Дэвисе обнаружили, что высокопатогенный вирус птичьего гриппа H5N1 получил способность распространяться среди млекопитающих и морских птиц, представляя угрозу для дикой природы.

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