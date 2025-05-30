На Смоленщине формируют систему адаптивного спорта для участников СВО

Сегодня на заседании Совета при Президенте по развитию физической культуры и спорта Владимир Путин дал поручение обеспечить самые широкие возможности для того, чтобы занятия спортом были доступны ветеранам специальной военной операции, которые возвращаются к мирной жизни.