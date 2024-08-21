Колымский бульдозерист разрушил половину посёлка из-за ревности к жене

Ревнивый муж отыгрался на имуществе односельчан при помощи бульдозера и внедорожника.В Магаданской области выяснились детали происшествия, когда весной этого года пьяный бульдозерист разрушал всё на своём пути в поселке Стан-Утиный.
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