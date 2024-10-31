Рассказываем, какие вопросы были рассмотрены на заседаниях комиссии по трудоустройству и Совета ОПОП в Химовском сельисполком...

Рассказываем, какие вопросы были рассмотрены на заседаниях комиссии по трудоустройству и Совета ОПОП в Химовском сельисполкомеСегодня в здании Химовского сельисполкома состоялись заседание районной постоянно действующей комиссии по координации работы по содействию занятости населения под руководством председателя комиссии, главы депутатского корпус .
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