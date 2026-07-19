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Захар Бардаков: «В НХЛ роль игрока 4-го звена – отдельная профессия. В КХЛ можно сегодня сыграть в 1-м, завтра – в 4-м, при этом не всегда ощущаешь разницу. В Америке она большая»

Форвард СКА Захар Бардаков высказался о своем выступлении за «Колорадо». Прошлый сезон россиянин провел за «Эвеланш», набрав 10 (1+9) очков в 60 матчах регулярного чемпионата НХЛ при 7:12 в среднем на льду.

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