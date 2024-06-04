Дегтярев поздравил «Металлург» с Кубком Гагарина: «Путин отметил, что в России гордятся достижениями хоккейной школы. Команда Разина приумножила победные традиции русского хоккея»

В апреле команда из Магнитогорска обыграла «Локомотив» в финальной серии плей-офф со счетом 4-0. «Президент России Владимир Владимирович Путин отметил: в России по праву гордятся традициями и достижениями национальной хоккейной школы.
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