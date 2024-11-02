Адвокат Кушеверский: штрафовать за призывы к аборту будут на основе доказательств

В нескольких российских регионах приняли закон о запрете на склонение беременных женщин к аборту. Это действие будет караться штрафом, и хотя таких прецедентов еще не было, очевидна необходимость наличия доказательств нарушения, объяснил адвокат Никита Кушеверский в беседе с 360.