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Царьград

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Киев построит новые переправы через Днепр, заявил министр Калашник

Киев построит новые переправы через Днепр, заявил министр Калашник

На следующей неделе в Киеве начнется строительство резервных переправ через Днепр. Министр инфраструктуры Калашник заявил о планах создать мосты и тоннели для укрепления связи между берегами.

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