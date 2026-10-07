Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Американские романтические комедии. Часть 2. «Золотой век» ромкомов. Что дальше?

Американские романтические комедии. Часть 2. «Золотой век» ромкомов. Что дальше?

Продолжаю рассказ об истории американской романтической комедии. В 70-80-е годы в Голливуде появлялись и активно развивались новые жанры («полицейского кино», «кинопародии»), получили второе дыхание фантастика, фильмы ужасов, приключенческое кино.

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