Американские романтические комедии. Часть 2. «Золотой век» ромкомов. Что дальше?

Продолжаю рассказ об истории американской романтической комедии. В 70-80-е годы в Голливуде появлялись и активно развивались новые жанры («полицейского кино», «кинопародии»), получили второе дыхание фантастика, фильмы ужасов, приключенческое кино.
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