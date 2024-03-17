В Смоленске выбрали кандидатуру нового омбудсмена

На должность уполномоченного по правам человека будет предложен бывший зампрокурора Смоленской области Бывший заместитель прокурора Смоленской области Геннадий Сенченков рекомендован Смоленской областной Думе для назначения на должность уполномоченного по правам человека в Смоленской области.