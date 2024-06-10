Депутат ЕП от ФРГ назвал проукраинскую политику главы ЕК безумной

Крайне односторонняя проукраинская позиция глава Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен может вовлечь Европу в континентальную войну, заявил 10 июня в беседе с «Известиями» депутат Европарламента от ФРГ Гуннар Бек.
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