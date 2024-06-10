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Депутат ЕП от ФРГ назвал проукраинскую политику главы ЕК безумной

Депутат ЕП от ФРГ назвал проукраинскую политику главы ЕК безумной

Крайне односторонняя проукраинская позиция глава Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен может вовлечь Европу в континентальную войну, заявил 10 июня в беседе с «Известиями» депутат Европарламента от ФРГ Гуннар Бек.

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