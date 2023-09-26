Глава МИД Финляндии Элина Валтонен заявила, что западные санкции против России имеют целью не только давление на Кремль, но и на обычных граждан России, которые должны почувствовать последствия агрессии на Украине.
Финский МИД: Запад должен заставить россиян платить за Украину
Комментарии
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Валерий Бирюков
Абсолютно согласен: на какую сумму "коллехтивный Запад" оказал "помощь" Усраине вооружением, столько же пусть заплатит за её восстановление. Чтобы не только ливерная колбаса, микрон, фон бляйден и другие "почувствоватли последствия агрессии на Усраине"... А главное - чтобы граждане их государств поняли какое гуано ими рулит и конце-концов скинули хомут со своей шеи.
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