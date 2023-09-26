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Финский МИД: Запад должен заставить россиян платить за Украину

Финский МИД: Запад должен заставить россиян платить за Украину

Глава МИД Финляндии Элина Валтонен заявила, что западные санкции против России имеют целью не только давление на Кремль, но и на обычных граждан России, которые должны почувствовать последствия агрессии на Украине.

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Комментарии
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Валерий Бирюков
Абсолютно согласен: на какую сумму &quot;коллехтивный Запад&quot; оказал &quot;помощь&quot; Усраине вооружением, столько же пусть заплатит за её восстановление. Чтобы не только ливерная колбаса, микрон, фон бляйден и другие &quot;почувствоватли последствия агрессии на Усраине&quot;... А главное - чтобы граждане их государств поняли какое гуано ими рулит и конце-концов скинули хомут со своей шеи.
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