Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Боец с позывным «Патриот» рассказал, как его расчет поразил Abrams «морковками»

Боец с позывным «Патриот» рассказал, как его расчет поразил Abrams «морковками»

Инженер-оператор БПЛА с позывным «Патриот», который отвечает за боевой обвес беспилотников, рассказал, как его расчет поразил американский танк Abrams «морковками» - так бойцы называют обычный снаряд от проверенного временем РПГ-7.

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