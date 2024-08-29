Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Шильдики на жестяной коробке

Шильдики на жестяной коробке

ИГОРЬ  МАЛЬЦЕВ «Я не знаю, что они себе думают насчёт триумфального возвращения, но после тотального криминального и расистского предательства русского потребителя эти большие бренды не имеют больше никакого права находиться на нашей территории».

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Комментарии
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АС
Андрей Сердюк
Да пускай фсе в зад. Штрафами (вооот такими ШТРАФАМИ) обложить и пускай входят. Работаешь на территории РФ через свой бренд, или какой-то &quot;новый&quot; - полная отчетность, налогообложение 75%.
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4 час.
Надежда
Какая разница, если товары предлагаются в России!)
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4 час.
Георгий Корнев
&quot;Старбакс кофе&quot; запатентовали. А повесим на их бывших кофейнях вывеску&quot;Стар бакс кофе&quot;
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2 час.

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