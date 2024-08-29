ИГОРЬ МАЛЬЦЕВ «Я не знаю, что они себе думают насчёт триумфального возвращения, но после тотального криминального и расистского предательства русского потребителя эти большие бренды не имеют больше никакого права находиться на нашей территории».
Шильдики на жестяной коробке
Комментарии
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АС
Андрей Сердюк
Да пускай фсе в зад. Штрафами (вооот такими ШТРАФАМИ) обложить и пускай входят. Работаешь на территории РФ через свой бренд, или какой-то "новый" - полная отчетность, налогообложение 75%.
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4 час.
Надежда
Какая разница, если товары предлагаются в России!)
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4 час.
Георгий Корнев
"Старбакс кофе" запатентовали. А повесим на их бывших кофейнях вывеску"Стар бакс кофе"
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2 час.
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