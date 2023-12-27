Россия элегантно ответила обнаглевшей Японии: Скручен "ядерный" кукиш. Но это не всё

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LEE JAE-WON/AFLO/GLOBALLOOKPRESS 12 декабря 37K прочитали Японские власти пришли к решению о выделении дополнительной помощи Украине.

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