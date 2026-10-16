На Ямале уже 355 семей участников СВО и ветеранов боевых действий, благодаря региональным программам, улучшили жилищные условия.
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