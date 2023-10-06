Онопко рассказал, как заглянул в раздевалку сборной Бразилии на ЧМ-1994

Виктор Онопко рассказал, что его удивило в раздевалке сборной Бразилии на ЧМ-1994. Бывший капитан сборной России, а ныне член тренерского штаба национальной команды Виктор Онопко вспомнил, как в бытность игроком ездил на ЧМ-1994.
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