Онопко рассказал, как заглянул в раздевалку сборной Бразилии на ЧМ-1994

Виктор Онопко рассказал, что его удивило в раздевалке сборной Бразилии на ЧМ-1994. Бывший капитан сборной России, а ныне член тренерского штаба национальной команды Виктор Онопко вспомнил, как в бытность игроком ездил на ЧМ-1994.