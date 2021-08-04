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Курды жгут, русские тушат, турки наблюдают. Что-то тут не так

Курды жгут, русские тушат, турки наблюдают. Что-то тут не так

  Что происходит в Турции, почему она горит? За охватившими страну лесными пожарами на самом деле стоят террористы, воюющие таким образом с объявившим им войну президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом и его администрацией? Или это турецкие власти всех уровней пытаются списать на курдов свою безответственность, организационную несостоятельность и отсутствие необходимых ассигнований на экстренные службы? Это действительно очень серьёзно или всё-таки не слишком? И как быть оказавшимся в охваченных пожарами районах туристам из России, их можно реально эвакуировать? Давайте попытаемся ответить на эти совершенно законные вопросы.

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