Курды жгут, русские тушат, турки наблюдают. Что-то тут не так

Что происходит в Турции, почему она горит? За охватившими страну лесными пожарами на самом деле стоят террористы, воюющие таким образом с объявившим им войну президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом и его администрацией? Или это турецкие власти всех уровней пытаются списать на курдов свою безответственность, организационную несостоятельность и отсутствие необходимых ассигнований на экстренные службы? Это действительно очень серьёзно или всё-таки не слишком? И как быть оказавшимся в охваченных пожарами районах туристам из России, их можно реально эвакуировать? Давайте попытаемся ответить на эти совершенно законные вопросы.