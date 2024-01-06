Патриарх назвал сохранение веры главным условием для устранения внешних угроз

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 7 января в проповеди после ночного рождественского богослужения в храме Христа Спасителя назвал сохранение православной веры главным условием для того, чтобы внешние угрозы обошли стороной Россию.
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