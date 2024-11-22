Kia EV9 GT — семейный внедорожник, разгоняющийся до 100 км/ч за 4,3 секунды

Долгожданный Kia EV9 GT наконец-то сорвал покров на автосалоне в Лос-Анджелесе. Следуя формуле, заданной EV6 GT, EV9 GT повышает производительность электрического флагмана Kia, даже если он немного уступает по чистой мощности своему младшему собрату.