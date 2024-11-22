Kia EV9 GT — семейный внедорожник, разгоняющийся до 100 км/ч за 4,3 секунды

Долгожданный Kia EV9 GT наконец-то сорвал покров на автосалоне в Лос-Анджелесе. Следуя формуле, заданной EV6 GT, EV9 GT повышает производительность электрического флагмана Kia, даже если он немного уступает по чистой мощности своему младшему собрату.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии