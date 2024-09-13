Глава ЦДУБ Йонтен потребовал изъять ершик для унитаза с головой Будды

Глава Центрального духовного управления буддистов (ЦДУБ) Геше Йонтен (Сергей Киришов) заявил, что организация будет добиваться изъятия из магазинов "Леман Про" ершика для унитаза с изображением головы Будды.
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