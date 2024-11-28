МО КНР назвало сфабрикованными данные о расследовании против министра обороны

Распространяемые в СМИ сообщения о том, что министр обороны Китая Дун Цзюнь находится под следствием по подозрению в коррупции не соответствуют действительности, заявил официальный представитель Минобороны КНР У Цянь.
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