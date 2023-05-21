Артемовск — наш: Как Пригожин жестко «опустил» Зеленского

«Бахмутская мясорубка» закончилась на четвертую годовщину инаугурации клоуна Александр Ситников На фото: военнослужащие частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» во время установки российского флага в честь взятия Артемовска под контроль ВС РФ (Фото: Пресс-служба Конкорд/ТАСС) Пресс-служба Кремля 21 мая сообщила: «Владимир Путин поздравляет штурмовые отряды „Вагнер“, а также всех военнослужащих подразделений ВС РФ, которые оказывали им необходимую поддержку и прикрытие флангов, с завершением операции по освобождению Артемовска».