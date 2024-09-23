Очередной южноуральский муниципалитет отказался от контроля за расходами собственной казны

Еще один муниципалитет Челябинской области передал полномочия по финансовому контролю Контрольно-счетной палате региона – соответствующее соглашение подписали глава ведомства Алексей Лошкин и председатель Собрания депутатов Карабашского городского округа Дмитрий Шуткин.
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