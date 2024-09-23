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Очередной южноуральский муниципалитет отказался от контроля за расходами собственной казны

Очередной южноуральский муниципалитет отказался от контроля за расходами собственной казны

Еще один муниципалитет Челябинской области передал полномочия по финансовому контролю Контрольно-счетной палате региона – соответствующее соглашение подписали глава ведомства Алексей Лошкин и председатель Собрания депутатов Карабашского городского округа Дмитрий Шуткин.

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