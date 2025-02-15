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Агент Маск загоняет Трампа в российско-китайский капкан – Портников

На президента США Дональда Трампа открыта охота. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире львовского телеканала NTN заявил киевский политический обозреватель и антироссийский пропагандист Виталий Портников.

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