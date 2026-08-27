Украинские дроны атаковали турецкое судно в Туапсе, есть раненые

Украинские беспилотники атаковали турецкий грузовой паром Lider Bordo Mavi в российском порту Туапсе, ранения получили пять членов экипажа, сообщил глава Торгово-промышленной палаты турецкой провинции Трабзон Эркут Челеби, передает портал 61saat .
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