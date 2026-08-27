НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

NewsOne

91 подписчик

Украинские дроны атаковали турецкое судно в Туапсе, есть раненые

Украинские дроны атаковали турецкое судно в Туапсе, есть раненые

Украинские беспилотники атаковали турецкий грузовой паром Lider Bordo Mavi в российском порту Туапсе, ранения получили пять членов экипажа, сообщил глава Торгово-промышленной палаты турецкой провинции Трабзон Эркут Челеби, передает портал 61saat .

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии