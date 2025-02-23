Биатлонисты РФ выиграли смешанную эстафету на Кубке сильнейших в Раубичах

Российские биатлонисты Виктория Сливко, Кристина Резцова, Александр Логинов и Евгений Сидоров стали победителями смешанной эстафеты на 5-м этапе Кубка Содружества по биатлону — «Кубок сильнейших спортсменов» в Раубичах.
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