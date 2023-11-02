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Загадка Михалыча: кто же прячется за этим образом в шоу «Фантастика»

Загадка Михалыча: кто же прячется за этим образом в шоу «Фантастика»

2-й сезон музыкального шоу «Фантастика» на Первом канале – это программа нового формата, сочетающая в себе последние технологии съемок и полюбившиеся мелодии в исполнении знаменитостей и новых звезд российского шоу-бизнеса.

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