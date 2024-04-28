Результаты забега на 5 км на Московском полумарафоне. Аплачкина и Голоктионов установили рекорды соревнований

28 апреля в Москве прошел первый день соревнований в рамках Московского полумарафона. В этот день бегуны соревновались на дистанции 5 км, маршрут забега проходил по Лужнецкой набережной рядом с Олимпийским комплексом «Лужники».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии