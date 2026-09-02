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Царьград

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Анархия по-украински: СБУ и ГУР второй день стреляются в Киеве из-за нациста РДК*

Анархия по-украински: СБУ и ГУР второй день стреляются в Киеве из-за нациста РДК*

Соседняя страна продолжает катиться по наклонной. И хотя каждый раз кажется, что ниже опускаться уже просто некуда, недруги виртуозно доказывают обратное.

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