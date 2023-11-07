Четыре года тюрьмы назначили директору иркутского детдома, где воспитанник насиловал детей

В Иркутске директора «Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей» приговорили к четырем годам исправительной колонии за превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий, сообщает СУ СК по Иркутской области.
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