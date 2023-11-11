Сбит санкциями: Премьера «Премьера» А-100 переносится уже 10 лет

Эффективнейший самолет ДРЛО-У, крайне необходимый нашим ВКС, завис без импортных комплектующих Виталий Орлов На фото: российский самолет радиолокационного дозора и наведения А-100 (Фото: Пресс-служба концерна «Вега"/ТАСС) О необходимости присутствия в военно-воздушных силах армии любого мало-мальски себя уважающего государства самолетов ДРЛО говорить не приходится.