Стагфляция в США

Продолжаем по частям описывать текущую ситуацию с западными экономиками и финансами. По частям – потому что информации много, надо дать и циферки (в прошлой статье) и теорию (сейчас будет).
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