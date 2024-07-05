Политолог: Макрон исчез из-за катастрофы, к которой привёл свою партию

Москва, 5 июля, 2024, 20:38 — ИА Регнум. Заявление о том, что президента Франции Эммануэля Макрона вынудили уйти из публичного пространства, является частью борьбы внутри партии накануне второго тура парламентских выборов.
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