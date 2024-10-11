В облцентре ремонтируют дорогу к двум медицинским учреждениям

Одно из них находится на этапе строительства. Подробности рассказали в СОГБУ «Смоленскавтодор». В настоящее время в Ленинском районе города Смоленска выполняется ремонт Досуговского шоссе, протяженностью около 3 километров.
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