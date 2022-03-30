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Верю не верю: есть ли шанс договориться с украинскими переговорщиками

Верю не верю: есть ли шанс договориться с украинскими переговорщиками

Mil.ru / CC BY 4.0 / wikipedia.org Мы должны быть реалистами и помнить с кем имеем дело. Так прокомментировал в беседе с ФАН ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров итоги, прошедших в Стамбуле переговоров Киева и Москвы.

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