15 странных находок, которые лучше разгадать, чтобы успокоиться

Самое плохое в неизвестности - это то, что тогда мы начинаем додумывать. И может это какие-то ученые любят строить теории и предположения, но обывательский мозг обычно выдумывает какие-то конспирологические и мистические вещи, хотя истина зачастую куда банальнее.