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Пятый канал

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«Я прям разозлился»: ST признался, что накричал на молодого артиста

«Я прям разозлился»: ST признался, что накричал на молодого артиста

Рэпер ST (настоящее имя — Александр Степанов) накричал на молодого артиста своего лейбла Мишу Выше из-за недостаточной активности в продвижении музыки.

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